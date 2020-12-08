Bir yaşındayken yuttuğu toplu iğne 17 yıl sonra çıkarıldı

Aydın’da, 18 yaşındaki Gözdenur Akdağ’ın bir yaşındayken yuttuğu toplu iğne, operasyonla çıkarıldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre karın ağrısı şikayetiyle Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran Akdağ’ın karnında toplu iğne bulunduğu tespit edildi.

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Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Yılmaz’ın yaptığı iki saatlik operasyonla sağlığına kavuşan Akdağ, bir yaşındayken iğne yuttuğunda hastaneye götürüldüğünü, iki yıl süren tedavinin ardından doktorların ailesine iğneyi çıkardıkları bilgisini verdiklerini söyledi.

Karın ağrısı nedeniyle gittiği hastanede vücudunda iğne olduğu söylenince şaşırdığını ifade eden Akdağ, “17 yıl sonra iğneden kurtuldum. Doktoruma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten zorlu bir süreçten geçtik. Ama çok iyiyiz, mutluyum” dedi.

Yılmaz da bu tip karın ağrısı şikayetlerinde yabancı cismin genellikle bağırsakta olduğu kanısına vardıklarını fakat Akdağ’da farklı bir durumun yaşandığını söyledi.

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Görüntüleme yöntemiyle iğnenin bağırsaktan dışarı çıktığını, yağ dokusu içine gizlendiğini gördüklerini aktaran Yılmaz, iğnenin bağırsağı delmesine rağmen hastanın şanslı olduğunu belirterek şöyle devam etti: “İğne bağırsak dışına çıktığında karaciğer, dalak gibi organlara değerse kanama yapabiliyor. Hasta bu açıdan şanslı. Deliği bağırsak kendi kendine kapatmış.”