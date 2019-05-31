Bir yaşındaki oğlunu eroin ve ağrı kesici vererek öldürmüş

ABD’nin New York kentinde geçen yıl aralık ayında hayatını kaybeden bir yaşındaki erkek bebeğin ölümünden annesinin sorumlu olduğu ortaya çıktı. Ocak ayından beri, evinde uyuşturucu bulundurmak suçundan tutuklu olan genç kadın bu suça artı olarak cinayetten yargılanacak.

Fotoğraf: www.huffpost.com

CNN International’daki habere göre 23 yaşındaki Daira Santana-Gonzalez’in oğluna yüksek dozda eroin ve ağrı kesici fentanil verdiği saptandı.

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Polisten şu açıklama yapıldı: “Geçen aralıkta Bronx’ta şuuru kapalı bir erkek bebek olduğuna dair ihbar aldık. Olay yerine gittiğimizde bebek ve babası evin kapısında park etmiş bir taksideydi. Bebeğe müdahale edildi ancak yakındaki bir hastaneye götürülürken öldü. Adli tıp raporunda bebeğe fentanil, eroin ve başka ilaçlar verildiği belirlendi. Bir ay sonra annesinin evinde uyuşturucu bulduk ve tutukladık. Savcılık eldeki ipuçları ve kadının sorgusu sonucunda bebeğin ölümünden annesinin sorumlu olduğu kanısına vardı. Cinayetten yargılancak.”

Bebeğin ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada olayla ilgili olduğu düşünülen üç kişinin arandığı vurgulandı. Santana-Gonzalez 6 Haziran’da hakim karşısına çıkacak.