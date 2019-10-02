Bir yaşındaki Edanur evinin bahçesinde oynarken amcasının aracının altında kalarak can verdi

Sivas’ın Kangal ilçesinde evlerinin bahçesinde oyun oynayan bir yaşındaki Edanur Dikçal’a otomobiliyle geri manevra yapan amcası çarptı. Amcasının aracının altında kalan Dikçal ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Havuz köyünde yaşayan Dikçal ailesinin kızı Edanur dün akşam bahçede oynarken amcasının otomobilinin altında kalınca yardım istendi.
Eve giden sağlık görevlileri bebeği ambulansla Kangal Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Edanur bu sabaha karşı hayatını kaybetti.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.