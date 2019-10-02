Bir yaşındaki Edanur evinin bahçesinde oynarken amcasının aracının altında kalarak can verdi

İçişleri Bakanlığı, Adana’da geçen hafta çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında tuzaklanan bombayı patlatan iki saldırganın Eskişehir’de öldürüldüğünü açıkladı. 25 Eylül’de Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana gelmiş, bir polis ve dört sivil yaralanmıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle dendi: “Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; Adana’da […]