Bir yaşındaki bebek 25 kuruş yuttu; hastanede çıktı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir yaşındaki D.D.Ç., yuttuğu madeni parayı acil serviste doktorların müdahalesi sırasında kusarak çıkardı.

Fotoğraf: DHA

Evde oynarken madeni para yutan D.D.Ç., ailesi tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Röntgende 25 kuruşluk madeni paranın sindirim sistemi girişinde olduğu tespit edildi. Muayenede ise madeni paranın bebeğin yemek borusuna zarar vermediği anlaşıldı.

Reklam

Doktorların müdahalesi sırasında para çıktı. Sağlık durumu iyi olan D.D.Ç., taburcu edildi.

Dr. Çimenoğlu, ailelerin böyle bir durumda karşılaşmaları halinde yapacakları ilk müdahaleyi şöyle anlattı:

“Böyle durumlarda ne yapılması gerekiyor? Önce telaşlanmayacağız. Kesinlikle telaşlanılmaması gerekiyor. İkincisi hemen 112 Acil’in aranması gerekiyor. Ambulansı gelinceye kadar ilk yardım yapılması gerekiyor. Eğer bir yaşına kadar olan bir bebekse ayaklarından tutup yukarı kaldırıyoruz. Ayrıca sırtına vurarak hava yoluyla atmaya çalışıyoruz. Yetişkinlerde bizim yapmamız gereken valsalva manevrası dediğimiz, akciğer içerisindeki o havayı hızla dışarıya attırmamız lazım. O havada önündeki yabancı cismi dışarı atması lazım. Yetişkinlerde sırtına vurarak çıkartmak mümkün değildir. Bu manevrayla çıkarttırmaya çalışıyoruz.”

Reklam

Çimenoğlu, bebeklerin küçük oyuncak parçaları, okul çağındaki çocukların ise kalemlerin üzerindeki tıpa gibi şeyleri yutmasına tanık olduklarının altını çizdi.