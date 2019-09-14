Bir yaşındaki bebeğin şiddet gördüğünü oyuncak arabaya yerleştirilen ses cihazı sayesinde anladılar

Mersin’de, bir yaşındaki kızları Öykü’nün vücudundaki morlukları görünce şüphelenen Alper Erdemil, oyuncak araba içine yerleştirdiği ses kaydıyla minik kıza bakıcısının şiddet uyguladığını ortaya çıkardı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre güzellik merkezi çalışanı Erdemil (29) ile eşi Fatma Erdemil (27), bir ay önce kızlarına bakması için N.K. isimli kadınla anlaştı. Her sabah Öykü’yü N.K.’nin evine bırakıp, iş çıkışı alan anne-baba, kısa süre sonra küçük kızın vücudunda morluklar olduğunu fark etti. Morlukların nedenini sorunca, “Kızımız yürümeyi yeni öğreniyor” yanıtını alan çift, Öykü’nün şiddet gördüğünden şüphelendi.

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Alper Erdemil, bir sabah satın aldığı ses kayıt cihazını Öykü’nün oyuncak arabasına yerleştirdi. Akşam kızını aldığında ses kaydını dinleyen Erdemil, N.K. olduğunu iddia ettiği bir kadının Öykü’ye, “Kes sesini, seni öldürürüm. Sus, sesini kes, yat. Sus artık yeter, sabrım kalmadı” şeklindeki bağırışlarını, tokat ve ağlama seslerini duydu.

Alper Erdemil şunları söyledi: “Kayıtları dinlediğimizde kanımız dondu. Çocuğumuza uygulanan şiddeti farkettik. Hiç şefkat görmediğini, sürekli bağırıldığını, hakaret ve küfür edildiğini tespit ettik. Savcılığa gereken şikayetlerde bulunduk. İfadelerimizi verdik, olayı yargıya taşıdık.”

N.K’nin hak ettiği cezayı almasını isteyen anne Fatma Erdemil ise “Çocuğum diş çıkarma aşamasında olduğu için çok fazla bir şey yemiyor. ‘Bu yemeği yiyeceksin, yemezsen seni öldürürüm. Allah’ın cezası’ gibi sözler duydum. Psikolojik olarak çok yıprandık. Durup durup ağlıyorum” dedi.

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Ailenin şikayeti üzerine savcılık bakıcı N.K. hakkında soruşturma başlattı.