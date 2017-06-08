Bir umut: Istrancalardaki maden için ‘ÇED gerekli değildir’ raporuna yargı freni

Kırklareli’ndeki Istranca ormanlarında çevre ve şehircilik il müdürlüğünün bakır madeni arama sondaj çalışması için verdiği ‘ÇED gerekli değildir’ raporunun yürütmesi durduruldu.
Demirköy ilçesine bağlı Istranca ormanlarında bulunan Balaban köyünde su kaynakları, ormanlık alan, köylülerin tarım yaptığı ve hayvanlarını otlattığı bölgeye özel bir firma tarafından 91 sondaj noktasında ‘bakır madeni arama sondaj çalışması’ projesi için çalışma başlatılmıştı.
Kırklareli çevre ve şehircilik il müdürlüğü, ormanlık alan için ‘ÇED gerekli değildir’ yönünde karar vermiş, karar üzerine Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (DAYKO), Edirne İdare Mahkemesi’ne kararının iptali için dava açmıştı.
Edirne İdare Mahkemesi, Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, ‘ÇED gerekli değildir’ kararının yürütmesini durdurup, ‘ÇED raporu gereklidir’ kararı aldı.
Gerekçeli kararda bölgeyi koruma altına alan uluslararası anlaşmalara değinilerek, sondaj bölgelerinin korunması gereken bitki türleri ve tehlike altındaki habitatlar içerisinde yer aldığı tespiti yer aldı.
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