Bir umuda yolculukta daha acı son: Göçmenleri taşıyan tekne battı; 80 kişi öldü

Savaşın, çatışmanın, işkencenin, yoksulluğun olduğu ‘dezavantajlı dünya’dan daha iyi koşullarda yaşamak umuduyla çıkılan bir yolculuk daha ölümle sonuçlandı. Tunus açıklarında, göçmenleri taşıyan bir tekne alabora oldu; en az 80 kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Zarzis adlı kasabanın açıklarında batan tekneden dört kişi kurtarıldı. Ancak biri kaldırıldığı hastanede öldü. Kurtarılan dört kişiden Malili olan üçü, Libya’dan yola çıktıklarını ve hedeflerinin Avrupa’ya ulaşmak olduğunu anlattı.

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Teknenin üç saat süreyle su aldığını ve sonunda tamamen battığını söyleyen göçmenler, “Biz tekneden kopardığımız bir tahta parçasına tutunarak hayatta kalmayı başardık ve iki gün süreyle kurtarılmayı bekledik. Onlarca kişi öldü” dedi.

Zor koşullarda, yeni bir başlangıç yapmak umuduyla para biriktiren göçmenlerin yüklü paralar ödeyerek bindiği teknenin tüm göçmen tekneleri gibi haddinden fazla yolcu taşıdığı belirtildi.

Önceki gün Libya’daki bir göçmen kampı vurulmuş; 53 kişi ölmüştü.