Bir ülke, şans getirdiğine inanılan balığın yasını tutuyor

Afrika ülkesi Zambiya, bir üniversitenin süs havuzunda yaşayan ve uğurlu olduğuna inanılan balığın yasını tutuyor. 22 yaşında olduğu tahmin edilen ve dün ölen balık için öğrenciden yetişkine, devlet başkanından muhalefete mesaj yağdı.

Fotoğraf: Facebook

Bemba dilinde ‘büyük balık’ anlamına gelen Mafishi’nin yaşadığı Copperbelt Üniversitesi’nin, onun sınavlarda şans getirdiğini düşünen ya da stres atmalarına vesile olduğunu söyleyen öğrencileri, ellerinde mumlarla yerleşke içinde turlayarak üzüntülerini ifade etti.

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Öğrencilerin lideri Lawrence Kasonde, “Ölümü bizi çok üzdü. Ölüm nedeni araştırılacak” dedi. Kasonde, Mafishi’nin özenle defnedilerek uğurlanacağını da sözlerine ekledi.

İkinci sınıftaki Edwin Nambo ise balığın üniversitenin sembolü olduğunu vurgulayarak, “Onu sadece yüzerken izlemek bile zor günlerde veya sınavlardan önce psikolojimize iyi geliyordu” ifadelerini kullandı.

Mafishi’nin ölümü Twitter’da, ‘TT’ oldu.

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Fotoğraf: Twitter

Bazı okullarda balığın anısına ulusal marş okundu.

Mafishi’nin kaybı yetişkinleri ve siyaset dünyasını da sarstı. Devlet Başkanı Edgar Lungu, Facebook’ta şu mesajı paylaştı: “Bir ulusun büyüklüğü barındırdığı hayvanlarına yaptığı muameleyle ölçülebilir. Hepimiz seni çok özleyeceğiz.”

Muhalefet lideri Hakainde Hichilema ise Twitter’da şunları yazdı: “Sembol balık Mafishi’nin ölümü sonrasında üniversitenin acısını paylaşıyoruz ve yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. “