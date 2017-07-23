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Bir ülke acı çekiyor: Yemen’de bugüne dek 1858 kişi koleradan hayatını kaybetti

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Yemen’de son üç ayda 1858 kişinin kolera hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Koleraya yakalanan insanlar hastanede tedavi oluyor. (Fotoğraf: Reuters)

Ülkede iki yıldır süren çatışma ortamı nedeniyle yaklaşık üç milyon kişinin göç ettiği tahmin ediliyor.

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Göç eden Yemenliler, fakirliğin de etkisiyle temiz içme suyuna ulaşamıyor, gideri olmayan konaklama bölgelerinde hastalık baş gösteriyor.

WHO’nun yazılı açıklamasına göre, 384 bin 719 kişide kolera hastalığı tespit edildi. Ülkede 27 Nisan’dan bu yanaysa 1858 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Sadece son 24 saatte 11 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yemen’deki mevcut durum, insanların koleraya yakalanma olasılıklarını yüksek tutuyor.

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