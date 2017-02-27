Bir ‘ucube’ de Topkapı’da: Tarihi surlara portatif çatılı düğün salonu

Fatih belediyesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Topkapı’daki tarihi surlara portatif çatı yerleştirerek düğün salonu açtı.

Hürriyet’ten İdris Emen’in haberine göre Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 12 Mayıs 2016’da yüzlerce yıllık tarihi surlara ‘nitelikli portatif örtü’ sistemi kurulabileceğine karar verdi. Bunun üzerine Fatih belediyesi, surlara 3 metre yüksekliğinde açılıp kapanabilen bir çatı monte etti.

Sistemin surlara zarar vermediğini savunan Fatih belediyesi tarafından yapılan açıklamada “Yapılan uygulamanın, sur duvarları ile hiçbir şekilde teması yoktur ve kurul kararına uygun olarak yapılmıştır” dendi.

‘Çirkin bir görüntü’

Belediyenin CHP’li meclis üyesi Fazıl Uğur Soylu ise, “Surların bitişiğinde bulunan sosyal tesis için inşa edilen hareketli çatıyı inceledim. Duvarlara monte edilmemiş. Ancak çirkin bir görüntü ortaya çıkmış. Surların dışından da görünüyor. Bu konuyla ilgili şikâyette bulunacağız” diye konuştu.

‘Miras alanının kimliğiyle ilgisiz”

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi de, portatif çatının tarihi dokuyu bozduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu surlarda uygulanacak her proje surların kimliği göz önüne alınarak uygulanmalıdır. Surlara verilecek işlevler kültür varlığının korunmasına hizmet etmeli ve alanın bütüncül olarak algılanmasını engellememeli. Topkapı Sosyal Tesisi ise tüm bunların aksine kara surlarının bir bölümünde miras alanının kimliğiyle ilgisiz bir kullanım şekline neden olmakta, bu tarihi doku düğün ve benzeri etkinlikler için bir ‘konsept’ malzemesi olarak pazarlanmaktadır.”