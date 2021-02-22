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Yaramazlara biraz batar!

Bir uçağın daha havadayken motor parçaları düştü: Yine Boeing

Hollandalı yetkililer kalkıştan kısa süre sonra motor parçaları düşen Boeing 747-400 tipi kargo uçağıyla ilgili inceleme başlattıklarını duyurdu.

British Airways geçmişte Boeing 747-400 tipi uçak kullanıyordu. (Fotoğraf: Wikipedia)

Longtail Aviation Flight kargo uçağı cumartesi günü Meerssen kasabasındaki Maastricht havalimanından kalktı.

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Kalkıştan kısa süre sonra motordan düşen küçük metal parçaları bir kadının yaralanmasını, bazı ev ve araçların zarar görmesine neden oldu.

Görgü tanığı yaklaşık 30 km uzakta, Belçika’daki Liège havalimanına güvenli şekilde iniş yapan uçağın motorlarının birinin alev almış olduğunu anlattı.

ABD’nin New York kentine uçması gereken kargo uçağının, cumartesi günü ülkede benzer bir olayın yaşandığı United Airlines Boeing 777 tipi uçağın motorunun küçük versiyonuna (Pratt & Whitney PW4000) sahip olduğu belirtildi.

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ABD’nin Denver kentinden havalandıktan kısa süre sonra motorunda yaşanan sorun nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalan uçağın parçaları yerleşim alanlarına düşmüştü.

ABD’li üretici Boeing, olayın ardıdan 777 tipi uçakları için ‘yere indirilme‘ çağrısı yapmıştı.

Gökyüzünden motor parçalarının düşmesinin ardından Boeing 777’ler için ‘uçurmayın’ çağrısı

Evin bahçesine uçak motoru parçaları düştü

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