Tuhaf temas: Yıldırım’dan Kılıçdaroğlu’na dört ay sonra pazar günü iade-i ziyaret

İsmi AKP adına İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için geçen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Meclis’teki odasında ziyaret etti.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilecek görüşme saat 14.00’te başladı ve 45 dakika sürdü.

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Görüşme sonrası Yıldırım, “Nezaket ziyaretinde bulundum. Meclis başkanı seçildikten sonra kendisi arkadaşlarıyla bize ziyarette bulunmuştu. Yeni dönemde hem meclis çalışmaları hakkında bilgilendirme fırsatı bulduk hem de ziyaretimizi gerçekleştirmiş olduk” dedi. Kılıçdaroğlu ise, “Sayın başkan nezaket ziyaretinde bulundu. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yıldırım’ın, ‘iade-i ziyaret’ için Kılıçdaroğlu’nun 25 Temmuz’da yaptığı ziyaretten sonra dört ay beklemesi ve ani bir kararla pazar gününü seçmesi merak konusu oldu.

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Görüşmenin zamanlaması, AKP’nin Yıldırım’ı İstanbul belediye başkanlığına aday göstermeyle ilgili çalışmaları yürüttüğü bir döneme denk gelmesi bakımından de ilginç.