Bir tavsiye kararı daha: AVM’ler de kapatılsın

Alışveriş Merkezleri (AVM) ve Yatırımcıları Derneği, corona virüsü önlemleri kapsamında AVM’lerin kapatılması yönünde tavsiye kararı aldı.

Fotoğraf: Facebook

Tüm dünyayı etkisi alan virüs nedeniyle Türkiye’de iki kişi hayatını kaybetti, 191 kişide hastalık tespit edildi. Hükümet, AVM’ler ve lokantalar haricinde insanların toplu halde bulunacağı alanları kapatırken, gerekmedikçe dışarıya çıkılmamasını istemişti.

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Özellikle sosyal medyada başlatılan kampanyada, virüsün yayılmasını önlemek için sosyal temasın asgariye indirilmesinin önemine vurgu yapılarak binlerce kişinin aynı anda bulunabildiği AVM’lerin de bar ve eğlence yerleri gibi kapatılması talep edilmişti.

Yazılı açıklama yayınlayan dernek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın evlerden çıkılmaması yönündeki çağrısının ardından, AVM’lerin kapatılması yönünde karar aldıklarını kaydetti.

Açıklamada, AVM’lerin açılış-kapanış saatlerinin devlet tarafından belirlendiği belirtilerek kapatma yönündeki kararın ‘ivedilikle’ alınması gerektiği dile getirildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “(Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi) Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önlemler paketi için teşekkür eder, bu süreçte hiçbir çalışanımızın işini kaybetmeyeceğini belirterek, kiracılarımıza da gerekli kolaylıkların sağlanacağını kamuoyuyla paylaşırız.”

Dernek, 14 Mart’ta çalışma saatlerinin 10:00-22:00’den 12:00-20:00’ye çekilmesi yönünde de bir tavsiye kararı almıştı.