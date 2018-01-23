Bir tarihe veda: Abdi İpekçi Spor Salonu’nda yıkım başladı

Yeniden yapılması planlanan Abdi İpekçi Spor Salonu’nda yıkım başladı.

Sinan Erdem Spor Salonu ve Ülker Sports Arena’dan sonra 12 bin 500 kişilik kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük üçüncü spor salonu Abdi İpekçi’n mimarları Ragıp Buluç, Ziya Tanalı ve Ercan Yener.

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Temeli 1979 yılında atılan spor salonuna, aynı yıl suikast sonucu öldürülen gazeteci Abdi İpekçi’nin adı verilmişti.

Türkiye Basketbol Federasyonu, yıkılan salon arazisinde, Basketbol Gelişim Merkezi adıyla yeni bir tesis inşa edileceğini açıkladı.

Arazide unutulmaz sayısız karşılaşmaya sahne olan salonun yanısıra altyapılar için antrenman ve maç sahaları, milli takımlar için antrenman salonları, etkinlik ve seminer salonları, kamp merkezi, müze ve halka açık özel alanlar bulunacak. Yeni tesisin inşaatı, Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yıkım ve tahliye çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılacak.

3 Haziran 1989 günü Amerikan Harlem Wizards ve Washington Generals takımlarının yaptığı gösteri maçıyla açılan salon, ilk olarak 1989-1990 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi maçlarına ev sahipliği yaptı.

2001 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası’nda milli takımın ikinciliğine şahitlik eden salon, 2007 yılında Anadolu Efes ile Minnesota Timberwolves arasında gerçekleştirilen özel maça ve Galatasaray’ın 2016 yılındaki Euro Cup şampiyonluğuna da ev sahipliği yaptı.

Abdi İpekçi Spor Salonu, basketbol dışında voleybol ve yüzme gibi branşlarda da zaman zaman hizmet verdi. 2004 yılında Türkiye’de gerçekleştirilen şarkı yarışması Eurovision’a kapılarını açtı.

Salon, Disney On Ice, Cirque de Soleil, WWE Smack Down gibi dünyaca ünlü organizasyonları da ağırladı.