Bir taksici anlattı: Turist bekliyoruz, taksimetre hilesi var, sabıkalılar da işte

Taksi şoförleri yolculardan daha fazla para kazanmak için farklı yöntemlere başvuruyor.

CNN Türk’tem Zeynep Karamustafa’ya konuşan ve ismi açıklanmayan bir taksi şoförü turistlerden yerli yolculara göre daha fazla para alındığı iddiasıyla ilgili, “50 dolara Taksim’den Sultanahmet’e giden arkadaşlarımız var. Taksim, Sultanahmet, Sirkeci, Aksaray yani turistlerin çok olduğu bölgelerde bu hep yaşanır. Biz turist bekliyoruz normal şartlarda.” dedi.

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‘Biz turist bekliyoruz’

Taksiciye göre bu uygulamanın sebebi ise plaka sahibi ile taksi durağına ayrı ayrı para ödenmesi ve taksicilerin kendi sigortalarını ödemesi: “Biz sigortamızı da kendi cebimizden ödüyoruz. 250 TL gibi bir para ödememiz gerekiyor plaka sahibine. 12 saatte bunu kazanabilmemiz için mecburen böyle yapıyoruz. Çocuklu, bebek arabalı müşteri geldiği zaman indir- bindir vakit kaybı, alamıyoruz.”

‘Uyuşturucu kullanan da şoför olabiliyor’

Sabıkalı ve uyuşturucu kullanan şahısların da kolaylıkla taksi şoförlüğü yaptığını belirten taksici, taksimetre hilelerini de şöyle anlattı: “Direksiyon önüne takılan taksimetrelere sihirli parmaklarıyla neler yaptıklarını onlar da çok iyi bilirler özellikle kırmızı ışıklarda, trafik durduğunda falan taksimetre 5 lirayken birden 50 liraya yükselebilir. Taksimetre aynada olursa içiniz rahat olsun.”

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Şoför ve Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’ya göre de taksicinin anlattıkları yaşanan şeyler. Aksu, oda içinde türlü yaptırımlara gidilse de denetim eksikliğinin buna yol açtığı görüşünde.