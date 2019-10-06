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Yaramazlara biraz batar!

Bir tabu daha yıkıldı: Suudi Arabistan’da evli olmayan yabancı çiftler otel odasında birlikte kalabilecek

Suudi Arabistan, evli olmayan yabancı kadın ve erkeklerin aynı otel odasında kalmasına izin verdi. Ayrıca Suudi kadınlar da tek başlarına oda kiralayabilecek.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Daha önce, oda kiralamak isteyen çiftlerin evlilik cüzdanı göstermesi gerekiyordu. Alkol kullanmak ise hala yasak.

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Bu değişikliğin, turizm sektörünü canlandırma ve Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı’nın katledilmesi olayının yarattığı itibar kaybının ardından imaj tazeleme amacıyla yapıldığı düşünülüyor.

Suudi Arabistan, son olarak yabancı kadınlara çarşaf zorunluluğunu kaldıracağını duyurmuş, kadınların yanlarında eşleri olmadan otomobil kullanabilmesi ve sinemaların tekrar açılmasına da onay vermişti.

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