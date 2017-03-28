‘Bir süre ölmeyin’: Sinop’ta belediye anonsla ‘acil satılık’ mezar yeri aradı

Sinop’un Gerze ilçesindeki mezarlıkta 50 yer kalması üzerine belediye anonsla ‘acil satılık’ mezar yer aradı.

AA’nın haberine göre Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, anonsun ardından belediyeye yedi kişinin başvurduğunu belirterek ilçe nüfusunun ortalama yaşına dikkat çekti: “İlçemizin nüfusu 23 bin civarında. Sekiz dönümlük mezarlığımızda 50’ye yakın mezar yapabileceğimiz yer kaldı. Anons yoluyla vatandaşlarımıza ulaşarak uygun yeri olan, satmak isteyenlerin ivedilikle belediyemize başvurmalarını istedik.”

Mezar yerlerinin satılması için başvuran yedi kişiyle görüşmelerin sürdüğünü, tekrar anons yaptırmayacaklarını vurgulayan belediye başkanı, şunları söyledi: “İlçede belediyeye ait mezarlık için uygun bir alan bulunmaması nedeniyle mecburen arazi satın alacağız. İşlemler uzun sürüyor. Bu nedenle vatandaşlar ivedilikle hareket etmeli.”