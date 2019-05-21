Bir su indirimi de Mersin belediyesinden: Ton fiyatı 3.94 liraya indirilecek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, suda indirim yapılması halinde vatandaşın 1 ton suya ödediği ücretin 4.64 liradan 3.94 liraya ineceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Seçer’in başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılan toplantıda 10 gündem maddesi masaya yatırıldı. Maddeler arasında en dikkat çeken konular ise su fiyatlarında yapılacak indirim ve borçlanma yetkisi oldu.

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MESKİ ücret tarifesinde Haziran 2019 ayından itibaren meskenler için belirlenen tarifede ilk kademe olan 0-12 metreküp aralığında yüzde 15 indirim yapılması konusu Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilirken, finansman cetvelinde öngörülen 73.000.000 TL iç borçlanmanın 19.700.000 TL’sinin kullanılması ile ilgili borçlanma yetkisi gündem maddesi de görüşülmek üzere aynı komisyona havale edildi.

Su fiyatlarında yapılacak indirim hakkında bilgi veren Başkan Vahap Seçer, şunları söyledi: “Toplam abonelerimizin yüzde 74’ü 0-12 metreküp aralığında su kullanıyor. O abonelerin yüzde 90.3’ü indirimden etkilenmiyor. Esnafı da içini alan kesimi oluşturuyor. Toplam abone sayımız yaklaşık olarak 800 bin. Demek ki yüzde 75’i yaklaşık olarak 600 bin civarında aboneyi ilgilendiren bir konu. Bu bir maliyet hesabı içeriyor. Biz sadece 0-12 metreküp su kullanana bu indirimi uyguluyoruz. Yüzde 15’lik indirim yapmamız durumunda 4.64 TL’ye su kullanan bir yurttaşımız 3.94 TL’ye su kullanmaya başlayacak.”