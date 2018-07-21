Bir Silivri hikayesi: Sanem Altan, hapisteki babası Ahmet Altan’ı ziyaret etti

Gazeteci Sanem Altan, Silivri Cezaevi’nde kalan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan babası gazeteci Ahmet Altan’ı ziyaret etti. Sanem Altan ziyaret sırasında çektirdiği fotoğrafı Twitter’dan paylaştı.

Altan, ‘FETÖ’nün medya yapılanması’ davasında akademisyen Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak’la birlikte ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Dün babasını kaldığı Silivri Cezaevi’nde ziyaret eden Sanem Altan, çektirdiği fotoğrafı Twitter’dan paylaştı.

‘Hayat geçer, herkes geçer, her şey geçer.

Bir hikâye kalır geriye. Bunlar geçer.

Hikâyeler kalır… Anlatılmaya değer hikâyeler… Yaş yaşamak bunu bilmektir..’ Ahmet Altan 🎈 İşte bu da bir Silivri hikayesi… pic.twitter.com/B0OaSuj4TS — sanem altan (@AltanSan) 21 Temmuz 2018

Altan paylaşımında şunları yazdı: “‘Hayat geçer, herkes geçer, her şey geçer. Bir hikaye kalır geriye. Bunlar geçer. Hikayeler kalır… Anlatılmaya değer hikayeler… Yaş yaşamak bunu bilmektir…’ Ahmet Altan işte bu da bir Silivri hikayesi…”