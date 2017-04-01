Bir şiir kitabı olarak ‘Erdoğanname’: Sen Tayyib-i Receb-i Erdoğansın Efendim, 2071’e kadar, Sultan-ı müebbedsin Efendim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a övgü dolu şiirler içeren ‘Erdoğanname’ isimli bir kitapta, Erdoğan’dan ‘Allahın yeryüzündeki gölgesi’ diye bahsedilip ‘soyunun yüce olduğu’ öne sürüldü.

Erguvan Yayınları’ndan çıkan ‘Erdoğanname’ isimli şiir kitabının yazarı Edip Dede Yağmurlu.

Kitabın tanıtım bülteninde Edip Yağmurlu’nun ‘iyi bir Osmanlı tarihçisi’ olduğu öne sürülerek şöyle deniyor: “O, Osmanlı tarihindeki önemli olayları ve tarihi şahsiyetleri; boynu bükük itilip kakılmış, horlanmış İslam Ümmetini 21. Asırda kendine getirip ayağa kaldıran, şan ve şerefinin azizliğini anımsatan, hizmetleri ebediyyen hatırlanacak olan Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve kader/hizmet arkadaşlarıyla harmanladı. İşte bu ERDOĞANNÂME, Edip Yağmurlu’nun dört yılda kaleme aldığı yüzlerce şiir arasından seçilerek meydana geldi ve kitaplaştırıldı.”

Yazar, kitabı yazış amacını da yine tanıtım bültenine göre şöyle anlatıyor: “Son asırda Rabbimin İslam Ümmetini darlık ve zorluktan kurtarması için gönderdiği; hainlere karşı kalkan olup ailesiyle birlikte zalimin karşısında ve mazlumun yanında duran, soyları yüce RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE EŞİ EMİNE ERDOĞAN ve çocukları ve torunları için yazmış bulunuyorum.”

OdaTV’den Taylan Özbay, kitabı büyük sermayeli önde gelen bir kitabevi zincirinin vitrininde gördükten sonra aldığını belirterek kitaptan ilgi çekici detaylar paylaştı.

Özbay’ın kitabın içindekiler bölümünden alıntıladığı başlıklar şöyle: “Erdoğannâme, Erdoğan Duası, Erdoğan’dan Niyaz, Erdoğan’dan Önce, Said Erdoğan, Erdoğanlar, O Hakk’ın Sevgilisi, Erdoğan Duası, Erdoğan’ın Kılıcı, Affet Erdoğan, Âl-i Erdoğan.”

Kitaptaki şiirlerden bazı bölümler de şöyle:

“1900’den beri nice rical geçti de,

Şöhreti şan içinde;

Bence hepsinden büyüksün,

Bütün cihan içinde.”

…

“Erdoğan 94 yılına kadar bir fertti,

Sonra efsunlandı, zaten yiğit ve mertti.

Daha düne kadar, maziyle avunurduk,

O geldi geleceğimize de sarıldık.

Ondan önce çiçekler açmazdı yol kenarında,

Kuşlar ötmezdi yol ağaçlarında.

Vatandan bihaberdik,

Onunla erenlerin sırrına erdik.

Onsuz zavallı bir millettik,

O geldi, İslam’ı hayat bildik.”

…

“Erdoğan ki bereket, uğur onunla geldi,

Kuran ayetleri kapılarda gezdi..”

…

“İşte geliyoruz ERDOĞAN ile yeniden,

Üç kıtaya yazacağız Osmanlının adını.

Başkaldıracak Mısır, Libya, Türkistan,

Avrupa’ya bu kıtlarda nan haram,

Benim canım, benim kanımdı doğranan,

Son verecek bunlara ERDOĞAN HAN.”

…

“Sen Tayyib-i Receb-i Erdoğansın Efendim,

HAKTAN bize teberrüksün Efendim,

2071’e kadar, Sultan-ı müebbedsin Efendim.”

…

“Aklın varsa gel teslim-i can eyle

Sığın Erdoğan’a..”

…

“Milletimiz Türk,

Ümmetimiz İslam,

Vatanımız dünya,

Ecdat Osman, Orhan, Erdoğan”