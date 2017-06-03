Bir sezonda üç kupa: Altınordu 17 yaş altı futbol takımı Türkiye şampiyonu

Bölgesel Gelişim U17 Ligi finalinde Bucaspor’u 1-0 mağlup eden Altınordu 17 yaş altı futbol takımı Türkiye şampiyonu oldu.
Antalya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda Amed Sportif, Bursaspor ve Galatasaray’ın bulunduğu grubu iki galibiyet ve bir beraberlikle namağlup lider tamamlayan Altınordu, finalde de Bucaspor’u yenerek kupaya uzandı.
U17 TR Şampiyonası’nda. @EgehanGok10 ün müthiş golü… pic.twitter.com/sVjKnmLi8E
— Altınordu FK (@AltinorduFK) 2 Haziran 2017
Üçüncü kupa
Altyapıya verdiği önemle bilinen İzmir ekibi, 19 yaş altı takımının Türkiye ikinciliği ve 16 yaş altı takımının Türkiye şampiyonluğunun ardından bu sezon üçüncü kupasını kazandı.
20 maçtır yenilmiyor
Bu sezon çıktığı 36 karşılaşmada 31 galibiyet, üç beraberlik ve iki yenilgi alan Altınordu 17 yaş altı futbol takımı, oynadığı son 20 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.
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