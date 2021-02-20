‘Bir şey popomu ısırdı’: Tuvalete oturan kadına ayı saldırdı

ABD’nin Alaska eyaletinde müstakil tuvaleti kullanan bir kadının poposunu ayı ısırdı.

Fotoğraf: Unsplash

Shannon Stevens, erkek kardeşi ve onun sevgilisiyle eyaletin güney doğusundaki Haines bölgesinde yurt çadırda kalmaya gitti.

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Akşam saatlerinde dışarıdaki tuvaleti kullanmaya giden Stevens hayatının şokunu yaşadı.

Talihsiz kadın başına gelenleri şöyle anlattı: “Tuvalete oturur oturmaz bir şey beni ısırdı. Bir anda sıçradım ve çığlık attım.”

Kız kardeşinin çığlığı üzerine 50 metre uzaklıktaki tuvalete koşan Erik, sincap gibi küçük bir hayvanın ısırdığını düşündü.

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Tuvaletin kapağını kaldırıp fenerle bakan Erik tuvaletin deliğinde bir boz ayı kafasıyla karşılaştı: “Kapağı açtım ve oracıkta bir ayı suratı duruyordu. Delikten bana bakıyordu. Hemen kapağı kapattım.”

Kardeşiyle birlikte çadıra geri koştuklarını söyleyen Erik yaranın hafif olduğunu ve ilk yardım kitiyle müdahale ettiklerini anlattı.

Ertesi gün çevrede ayı izlerine rastladıklarını anlatan Stevens, ayının tuvalete arka kapının altındaki delikten girdiğini tahmin ettiklerini belirtti.

Bu yaşanan olayın kendisini yurtta kalmaktan soğutmadığını söyleyen Stevens, bir dahaki sefere ‘oturmadan önce bak’ kuralını uygulayacağını anlattı.