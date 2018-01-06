Bir saatlik: Yeni Zelandalı ikili ‘Flight of the Conchords’ özel bölümle dönüyor

Bret McKenzie ve Jemaine Clement’in oluşturduğu Yeni Zelanda’nın en önemli değerlerinden müzisyen ikili ‘Flight of the Conchords’un bir saatlik özel bir bölümle sekiz yıl aradan sonra geri döneceği açıklandı.

Kendilerini ‘Yeni Zelanda’nın en popüler dördüncü gitar temelli digi-bongo-acapella-rap-funk komedi ikilisi’ olarak tanımlayan ‘Flight Of The Conchords’un yayınlanmış albümlerinin yanı sıra HBO için çektikleri ve kendilerini oynadıkları 22 bölümlük iki sezon bir de dizileri bulunuyor.

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Dizi 2007’den 2009’a dek yayınlanmıştı.

Playtuşu’nun haberine göre, Clement ve HBO tarafından da doğrulanan bir saatlik bölümün çekimlerine çok yakında başlanacak.

HBO’da yayınlanan dizinin en sevilen sahnelerinden biri: