Bir ‘Recep Çetin volesi’ değil: Uruguaylı Gimenez’in şık vuruşu Muslera’yı ‘çaresiz bıraktı’

Uruguay’la İtalya’nın karşı karşıya geldiği hazırlık maçı, kendi kalesine atılan en güzel gollerden birine sahne oldu.

Karşılaşmanın 7’nci dakikasında İtalyan golcü Andrea Belotti’nin göğsüyle önüne indirdiği topu uzaklaştırmak isteyen defans oyuncusu Jose Gimenez’in vuruşu, Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’yı çaresiz bıraktı.

Uruguaylu Jose Gimenez’den kendi kalesine çok şık bir gol pic.twitter.com/KgjTnr8bo3 — A Spor (@asporcomtr) 7 Haziran 2017

‘O gecenin en iyi golü seçildi’

Gimenez’in kendi kalesine attığı bu şık gol, Beşiktaş’ın eski futbolcularından Recep Çetin’in Malmö maçındaki volesini hatırlattı.

Bundan tam 27 yıl önce, Şampiyon Kulüpler Kupası 1’inci tur ilk maçında İsveç ekibi Malmö’yle deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, Çetin’in kendi kalesine attığı muhteşem golle 3-2 yenilmişti.

‘Takoz’ lakaplı sağ bek, katıldığı bir televizyon programında o golü şöyle anlatmıştı: “O gecenin en iyi golü seçildi. Madalya da vereceklerdi de ben almaya gitmedim. Maçtan sonra yemekte oturuyoruz. Karşımda Engin ağabey oturuyor. ‘Recep tam uzandım’ dedi. ‘Ya Engin ağabey nereye uzanıyorsun, ben vurdum, kurtaramazsın’ dedim.”