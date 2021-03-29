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Yaramazlara biraz batar!

Bir rapçi tasarladı: Bu Nike’nin tabanında bir damla insan kanı var

Rapçi Lil Nas X, bir damla insan kanı kullanarak tasarladığı Satan (Şeytan) model Nike ayakkabıyı satışa sunuyor.

Fotoğraf: MSCHF

Nike Air Max 97 modelinin kullanıldığı tasarımda ayakkabıları bronz bir pentagram, ters haç gibi detaylar ‘süslüyor’.

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Ayakkabının hava yastığı tabanında kırmızı mürekkebin yanısıra bir damla insan kanı bulunuyor.

Bu tartışmalı tasarımı, sıradışı projeleriyle adını duyuran ABD’li sanat kolektifi MSCHF ile işbirliğinden doğdu.

Kolektif daha önce de binlerce dolarlık Hermes Birkin çantaları parçalayarak yaptığı ‘Birkenstock’ terlikleri satışa sunmuştu.

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MSCHF adına konuşan sözcü ayakkabıda kullanılan kanı kolektif üyelerinin verdiğini belirterek “Sanatımız için fedakarlığa hazırız” dedi.

Nike söz konusu tasarımla herhangi bir bağı bulunmadığını duyurdu.

Ayakkabılardan sınırlı sayıda üretildi. Sayı sınırı şeytana bir gönderme yapılarak 666 olarak belirlendi.

Ayakkabıların satış fiyatı 1018 dolar da ‘şeytana gönderme’. İncil’de Luke 10:18 pasajında “Şeytanının yıldırım gibi gökten düştüğünü gördüm” ifadesi yer alıyor.

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