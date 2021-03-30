Bir öyle bir böyle: İstanbul’da halı saha ve yüzme havuzları açıldı

İstanbul’da seyirci alınmaması ve HES kodu zorunluluğu kaydıyla sabah 9 ile akşam 7 arasında halı saha ve yüzme havuzları açık olacak.

Fotoğraf: AA

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, bugün ‘corona’ tedbirlerine ilişkin yeni kararlar aldı.

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Buna göre;

*Lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi işyerleri ve dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi müesseselerde aynı masada en fazla iki kişinin aynı anda oturmasına izin verilecek.

*Söz konusu yerler haftaiçi akşam 7 ve 9 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, akşam 9 ve 12 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan cumartesi ve pazar günlerinde ise sabah 10 akşam 8 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecekler.

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Bir ayda 10 bin vakadan 30 bin vakaya

Bir ayda vaka sayılarının 10 binin altından 30 binin üstüne, çok yüksek riskli ill sayasının 17’den 58’e çıkması üzerine dün birtakım yeni önlemler açıklanmıştı.

Bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye’de mutasyonlu virüs görülme oranının yüzde 75’e yükseldiğini açıklamıştı.

Bir yandan önlemler alınır ve ve alarm verilirken bir yandan uzun süredir kapalı bulunan halı saha ve havuz gibi topluca kullanılan yerlerin açılması şaşkınlık yarattı.

Koca da bugün teravih namazlarında camilerin kapalı olmayacağını belirterek “Bu noktada hassasiyet gösterilerek, tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek” demişti.