Bir önlem daha: Boeing 737 Max’lerin Türkiye üzerinden uçuşu yasaklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kazalar nedeniyle birçok şirketin havalandırmayı durdurduğu Boeing 737 Max 8 tipi uçakların Türkiye hava sahasını kullanmasını yasakladı.

Pazar günü Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’dan Kenya’nın başkenti Nairobi’ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçakların tüm dünyada güvenliği sorgulanmaya başlanmıştı.



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157 kişinin ölümüne sebep olan uçak, ekim ayında Endonezya’da düşen, 189 kişinin öldüğü uçakla aynı tipti ve aynı şekilde kalktıktan hemen sonra düşmüştü. Son kazanın ardından uçağın bilgisayar yazılımında bir sorun olduğu iddiaları ortaya atılmış ve THY’nin de aralarında bulunduğu birçok hava yolu 737 Max 8’lerin uçuşunu durdurmuştu.

Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 Max ve Boeing 737-9 Max tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durdurulmuştur. Ancak söz konusu hava araçlarının ülkemiz içinde, ülkemize veya ülkemize yapılacak olan yolcusuz intikal uçuşları hariç tutulmuştur”denildi



