Bir önceki yıla göre yüzde 2.8’lik artış: İşsiz sayısı 4 milyon 253 bine yükseldi

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı 2.8 puanlık artışla yüzde 13.0 seviyesinde gerçekleşti.

Fotoğraf: tuik.gov.tr

TÜİK’in verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı 3.2 puanlık artışla yüzde 15.3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 5.4 puanlık artışla yüzde 24.8 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 2.9 puanlık artışla yüzde 13.3.

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İstihdam oranı yüzde 46.6

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 802 bin kişi azalarak 28 milyon 512 bin kişi, istihdam oranı ise 2 puanlık azalışla yüzde 46.4’e geriledi.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 232 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 569 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18.9’u tarım, yüzde 19.7’si sanayi, yüzde 5.7’si inşaat, yüzde 55.7’si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.3 puan, inşaat sektörünün payı 1.5 puan azalırken; sanayi sektörünün payı 0.1 puan, hizmet sektörünün payı ise 1.7 puan arttı.

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Kayıtdışı çalışanların oranı yüzde 35.2

Haziran 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.2 puan artarak yüzde 35.2 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıtdışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.8 puan artarak yüzde 23.2 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 100 bin kişi artarak 27 milyon 983 bin kişi olarak tahmin edilirken, istihdam oranı 0.1 puan artarak yüzde 45.6 olarak kayda geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı ise bir önceki döneme göre 11 bin kişi artarak 4 milyon 532 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0.1 puan azalarak yüzde 13.9 olarak kaydedildi.