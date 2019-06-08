Bir nikah masası, üç Osman Türkyılmaz

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde yaşayan Ebru Özhan ve Osman Türkyılmaz’ın nikahında ilginç bir tesadüf yaşandı: Damadın şahidi ve nikahı kıyan belediye başkanının da adları Osman Türkyılmaz’dı.

Fotoğraf: DHA

Çift dün akşam bir düğün salonunda evlendi. Çiftin nikahını, damadın kuzeni, Yahşihan Belediye Başkanı seçilen Osman Türkyılmaz kıyarken, şahitliğini ise büyükbabası Osman Türkyılmaz yaptı.

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Nikah masasındaki iki kişinin daha damatla aynı isme ve soyadına sahip olması misafirleri şaşırttı.

Damat Osman Türkyılmaz, çok mutlu olduğunu belirterek, “Üçümüzün de adının aynı olması gerçekten çok şaşırtıcıydı. Bu durum bizi çok heyecanlandırdı ve mutlu etti. Umarım evliliğimiz ömür boyu devam eder” dedi.

Gelin ise, “Başkanımızın ayağına sağlık. Bu adaşlığa vesile olup nikahımızı kıydığı için çok teşekkür ederiz. Güzel bir tesadüftü. Her şey çok güzeldi” diyerek duygularını dile getirdi.