Bir köylü öldü, biri zor kurtuldu; ‘işkence’yi haber yapan gazeteciler çekiyor

CANAN COŞKUN

Van’ın Çatak ilçesinde iki köylünün helikopterden atıldığı iddiasının haberleştirilmesiyle ilgili dördü tutuklu beş gazeteci yarın Van 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkıyor. ‘Terör örgütü üyeliği’yle suçlanan gazetecilerin 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

Mezopotamya Haber Ajansı muhabirleri Adnan Bilen ve Cemil Uğur, Jinnews muhabiri Şehriban Abi ve gazeteci Nazan Sala, 11 Eylül 2020’de askerler tarafından gözaltına alınıp helikoptere bindirildikten sonra hastanede yoğun bakımda bulunan Osman Şiban ve komada 20 gün kaldıktan sonra hayatını kaybeden Servet Turgut’la ilgili haberleri nedeniyle 9 Ekim 2020’de tutuklandı.

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İşkence raporu

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, gazetecilerin tutuklanmasından sonra Van’da tanıklar ve mağdur Osman Şiban’la görüşerek bir rapor hazırlamıştı. Rapor, Osman Şiban’ı ağır yaralayan, Servet Turgut’u ölüme götüren nedenin askerlerin kaba dayağı ve linci olduğunu ortaya çıkarmıştı. Buna karşın şimdiye kadar herhangi bir yetkili yargı önüne çıkarılmadı.

İddianame: Spor, magazin ve doğa olaylarını haberleştirmiyorlar

Van başsavcılığının gazeteciler hakkında hazırladığı iddianamede, Yeni Yaşam gazetesi, Jinnews ve Mezopotamya Ajansı’nın internet sitelerinin PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülerek devletin ve kurumlarının aleyhine haber yapıldığı savunuldu.

Söz konusu sitelerde ‘normal şekilde spor, magazinsel veya doğa vs. olaylarının haberleştirilmediğinin tespit edildiği’ öne sürüldü.

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İddianamede, gazetecilerin ‘yasal çerçevede sarı basın kartlarının olup olmadığı’ konusuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na müzekkere yazıldığı cevabın yargılamayı yapacak mahkemeye gönderileceği ifade edildi.