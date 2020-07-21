Bir kovan arının saldırısına uğradı, başından 150 iğne çıkarıldı: Dereye, çamura atlayıp kurtulmaya çalıştım

Düzce’de bir kovan arının saldırısına uğrayan 65 yaşındaki Kazım Sarıkoyun’un sadece başından 150 iğne çıkarıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Gölyaka ilçesine bağlı Saçmalıpınar köyünde yaşayan Sarıkoyun, evlerine giden su hattındaki arızayı gidermek için komşusunun arı kovanlarına yakın bir bölgede çalışma başlattı. Bu sırada bir kovan arının saldırısına uğrayan Sarıkoyun kurtulmak için sırasıyla dere ve çamur birikintisine atladı. Damadı tarafından yerde bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

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Arıların yaklaştığını gördüğünü ancak bir şey yapamadığını belirten Sarıkaya şunları söyledi: “Arılar üç tane beş tane derken yoğunlaştı peşime düştü. Kendimi kurtaramadım. Yani sayısı belirsiz yoğun bir şekilde beni takip ettiler. Suya, çamura girdim. 10-15 dakika uğraştım. Damatla gitmiştim. Çağırdım sesimi duyuramadım. En son yanıma geldi. Taksiyle beni eve getirdi. Evin yanında da turşu suyu içtim. Yoğurt döktüler. Ondan sonra da ambulans çağırdılar.”

Arılarla mücadelesi sırasında öleceğini düşündüğünü başından ve vücudunun birçok bölgesinden iğne çıkarıldığını aktaran Sarıkaya, yaşadığı o anları şöyle anlattı:

“Mücadele ettim. Hatta nefesim kesildi, canımın çıkacağını düşündüm. Allaha dua ettim. Ölüm aklımda, aklım başımda. Ölümden döndük. Kendimi suya balıklama attım. Suda balık gibi döndüm. Kafamı, gözümü çamurlara sürdüm, çare aradım. Arı benden uzaklaşsın diye. Oradaki eski bir arabaya girdim. Arabanın içine de girdi, saldırdılar. Beni sürekli takip ettiler. En son çamurdan sonra kaybolur gibi oldu. Ondan sonra zaten hastaneye kaldırıldım.”