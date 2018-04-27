Bir kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye 11 yıl hapis

İzmir-Çeşme Otoyolu’nda yol kenarında yardım bekleyen dört kişiye çarpan, birinin de ölümüne neden olan sürücü Burcu Göpür’e 11 yıl sekiz ay hapis cezası verildi.

Göpür, 5 Ağustos 2017’de motorsikletlerinin bozulması nedeniyle, karanlık ve virajlı yolun kenarında bekleyen 25 yaşındaki Ozan Ergün, 20 yaşındaki Engin Güven, Mehmet Can Ardil ve 20 yaşındaki Gazi Birol’a çarpmıştı.

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Kazada Mehmet Can Ardil hayatını kaybederken iki kişinin de yaralandığı olay sonrası gözaltına alınan 0.82 promil alkollü sürücü serbest bırakılmış, itirazın ardından tutuklanmıştı.

Sürücü hakkında ‘taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olma’ ve ‘alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma’ suçlamalarıyla dava açılmıştı.

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Savcı ceza istedi

İzmir 11’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın bugün karar duruşması görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanık Burcu Göpür, Ardil’in babası Ferhat Ardil, yaralananlar ve tarafların avukatları katıldı.

Savcı, sanık sürücü Burcu Göpür’ün ‘taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olma’ ve ‘alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma’ suçlarından cezalandırılmasını istedi.

‘Suçsuzum’

Göpür, bir önceki duruşmada olayın heyecanı ve karşı tarafın hararetli tavrı nedeniyle kendisini net olarak ifade edemediğini iddia ederek mahkemeye yazılı savunma verdi.

Olayı tüm samimiyeti ve üzüntü içerisinde anlattığını belirten sürücü, çok üzgün olduğunu ifade etti: “Geri geleceğini bilsem ölenin yakınlarının ayaklarına bile kapanmaya razıyım. Çok pişmanım. Suçsuzum, beraatimi istiyorum. Mahkeme aksi kanaatteyse lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum.”

‘Sabıkası var’

Yaralanan gençlerin avukatı Erhan Koçyiğit ise sanığın alkollü araç kullanmayı alışkanlık haline getirdiğini, bu konuda sabıkası olduğunu söyledi.

Koçyiğit şunları kaydetti: “Kazadan sonra yaklaşık 52 gün dışarıda olmasına rağmen sanık bir pişmanlık göstererek aileye başsağlığına bile gitmemiştir. Sanık, çelişkili ifadeyle mahkemeyi yanıltmaya çalışıyor.”

Ardil’in avukatı Murat Gülmez ise gerçeğe aykırı beyan veren bazı tanıklar hakkında yasal işlem yapılması gerektiğini savunarak sanığın cezalandırılmasını istedi.

Ceza çıktı

Mahkeme heyeti, ‘taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin de yaralanmasına neden olma’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdığı Göpür’e ‘alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokmak‘ suçundan da bir yıl sekiz ay hapis cezası verdi.

Toplamda 11 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edilen sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.