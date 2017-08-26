Bir kişi gözaltında: Antalya’da dört noktada yangın çıktı, 50 dönüm küle döndü

Antalya’da dört noktada çıkan orman yangınında yaklaşık 50 dönüm alan küle döndü.

Kumköy mahallesinde bu sabah yangın çıktı. Alevler büyümeden söndürüldü.

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Ancak aynı bölgede öğle saatlerinde dört farklı noktada orman yangını yeniden başladı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, iki helikopter ve bir uçakla yangına müdahale etti.

Halk da söndürme çalışmalarına su tankeri ve ilaçlama motorlarıyla destek verdi.

Yangın iki saatte söndürülürken, çıkış nedeni henüz öğrenilemedi.

Kumköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Oruç, yangında yaklaşık 50 dönüm alanın zarar gördüğünü söyledi. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, sabotaj iddiaları üzerine bir şüpheli gözaltına alındı.