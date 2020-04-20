Bir kişi ‘corona’ kaptı; 48 kişi karantinaya alındı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, corona virüsü testi pozitif çıkan bir kişinin 14 yakını ve temas içinde olduğu belirlenen 34 kişi olmak üzere toplamda 48 kişi karantinaya alındı.

Fotoğraf: DHA

TIR şoförlüğü yapan ve Özbekistan’dan dönen E.K., hastanede tedaviye alındı. Tedavisinin ardından taburcu olan E.K., Ağabey Mahallesi’ndeki evde ailesinden 14 kişiyle birlikte karantinaya alındı.

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Karantina süresi devam ederken E.K. ile temas kurduğu yeni tespit edilen 34 kişi daha karantinaya alındı. Bu kişilerin yaşadıkları evden dışarı çıkmaları yasaklandı.