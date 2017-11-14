Bir kez daha: İdare mahkemesi zorunlu din dersine ‘Dur’ dedi

İdare mahkemesi, ortaokul öğrencisi çocuklarının zorunlu din dersinden muaf tutulmasını isteyen ailenin talebini haklı buldu.

‘Psikolojik travmalar yaşıyor’

Hürriyet’te Dinçer Gökçe’nin haberine göre, H.D.-G.D. çifti, İstanbul Eyüp’teki bir ortaokulun 5’inci sınıfında okuyan kızları N.D.’nin zorunlu din dersinden muaf tutulmasını istedi. Aile, bu talebi geçen 23 Ocak’ta resmi bir dilekçeyle okul idaresine iletti. İdare, ailenin başvurusuna üç gün sonra verdiği yanıtta, dersin zorunlu olduğunu bildirdi.

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Aile, idarenin yanıtının olumsuz olması üzerine 20 Şubat’ta dava açtı.

İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde “Davacıların temsil ettiği küçük (N. D), inançlarına aykırı bir ders nedeni ile psikolojik travmalar yaşıyor. Bu dersten not verilmiyor. İçsel çatışma yaşadığından dersi algılamakta zorlanıyor. Sınıfta kalma riski dahi vardır. İşlem hukuka açıkça aykırıdır. Telafisi güç zararlar oluşmuştur” dendi.

Dilekçede ayrıca, N.D.’ye, ailesinin dini inançlarına ve felsefi görüşlerine aykırı dinsel eğitim verildiği belirtildi.

Savunma: Amaç, her zaman kamu yararı

Davalı konumdakin İstanbul valiliği adına il milli eğitim müdürlüğü dosyaya savunmasını sundu.

Savunmada, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu kaydedilerek davanın usulden reddine karar verilmesi talep edildi: “Dava konusu işlem maksat bakımından da hukuka uygundur. Lüzum gereği ve hizmetin gereği nedenleriyle kamu yararının gerçekleştirilmesi için işlem tesis edilmiştir. İdari işlemlerde amaç, her zaman kamu yararıdır. Kamu yararı ve hizmetin gerekleri bu durumu gerektirmektedir. Eğitimin aksatılmadan, sağlıklı ve kaliteli bir şekilde yürütülmesi zarureti davaya konu işlemin tesisini zorunlu kılmaktadır.”

AİHM kararlarına atıf

Mahkeme ise oy birliğiyle aldığı kararda ailenin talebini yerinde buldu.

Kararda şöyle dendi: “Anayasa’nın 24. Maddesi’ne göre din kültürü ve ahlak öğretiminin ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında olduğu kuşkusuzdur. Ancak, bu öğretimin Anayasa’nın öngördüğü amaca uygun bir müfredatla verilmesi gerektiği, içeriğinin nesnel ve çoğulcu olması, kişinin dininin bir ayrım ve eşitsizlik unsuru olarak kullanılmaması ve devletin dinler karşısında tarafsız kalarak, bütün dinsel inançları eşdeğer görmesi gerekmektedir. Öğretimde uygulanan müfredatın belirli bir din anlayışını esas alması durumunda bunun ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’ dersi olarak kabul edilemeyeceği ve ‘din eğitimi’ halini alacağı açıktır.”

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) benzer davalardaki kararlarına atıfta bulunulan karara şöyle devam edildi: “Din eğitiminden ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlı olması karşısında ailesini dini inanç (ya da inançsızlıklarına) ve felsefi düşüncelerine uygun olmadığını iddia eden davacıların çocuğunun din eğitiminden muaf tutulması yolunda yaptığı başvurunun reddi yönünde tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.”