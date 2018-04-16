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Yaramazlara biraz batar!

Bir kez daha: Hakan Atilla’nın karar duruşması 16 Mayıs’a ertelendi

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ABD’nin İran yaptırımlarını ihlalden suçlu bulunan eski Halkbank yetkilisi Mehmet Hakan Atilla’nın ceza davasına ilişkin karar duruşması 7 Mayıs’tan 16 Mayıs tarihine ertelendi.

Fotoğraf: Reuters

Karar duruşması ilk olarak 11 Nisan’dan 7 Mayıs’a ertelenmişti.

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Davaya bakan yargıç Richard Berman, 7 Mayıs’ta görülmesi gereken duruşmanın bu tarihte uygun çevirmen bulunamadığı ve davayla ilgili yeni belgeler sunulduğu gerekçesiyle 16 Mayıs tarihine ertelendiğini duyurdu.

Atilla, Mart 2017’de New York’ta gözaltına alınmış ve dört hafta süren duruşmaların ardından 3 Ocak’ta ABD’nin İran yaptırımlarını ihlale yardımdan suçlu bulunmuştu.

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Savcının talebi 15 yıl

Son olarak, New York Güney Bölgesi başsavcılığı, Atilla hakkında 15 yıl altı ay ve 50 bin ile 500 bin dolar arasında para cezası talep etmişti.

Savcılık, Berman’a gönderdiği dilekçesinde, cezaların ‘ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek’‘ABD’yi aldatma suçuna iştirak’‘ABD bankalarını dolandırmak’‘ABD bankalarını dolandırmaya iştirak’ ve ‘kara para aklama suçuna iştirak’tan verilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Savcılık ayrıca Atilla için öngörülen cezanın 105 yıl olduğunu ancak en az 188 ay ceza istediklerini kaydetmişti.

Sarraf ‘sanık’ken ‘tanık’ olmuştu

Savcılar davada Atilla’yı İran’ın yaptırımları ihlal edip hayali altın ve gıda ticareti sürdürmesine yardım ederek Türk-İran uyruklu altın taciri Rıza Sarraf ve diğerleriyle işbirliği yapmakla suçlamıştı.

Türkiye’deki 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi olan Sarraf, ABD’de görülen davada onlarca yıl hapis cezasıyla karşı karşıyayken tüm suçlamaları kabul edip savcıyla anlaşarak ‘sanık’ken ‘tanık’ konumuna geçmişti.

Atilla ise hiçbir komploya katılmadığını savunmuştu.

Bankacılık sektörü davaya odaklanmış durumda

Türkiye bankacılık sektörü de uzun bir süredir ABD’deki davaya bağlı Halkbank’a gelme olasılığı olan cezanın yarattığı belirsizliğe odaklanmış durumda.

Davanın sonucu, Halkbank davaya taraf olmasa da, ABD’nin ekonomik yaptırımlarını delen bankalara daha önce para cezası kesmiş olması, Halkbank’ın da böyle bir ceza alabileceği endişelerini yaratmıştı.

Halkbank geçen aylarda ABD’li bir hukuk firmasıyla anlaşarak ABD’li kurumlarla iletişime geçtiğini, ayrıca uluslararası bir inceleme firmasını bankada araştırma ve inceleme yapmak için davet ettiğini belirtmişti.

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