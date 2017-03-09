Bir kez daha: ABD, YPG’yi desteklemeyi sürdürecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Mark Toner, ABD’nin YPG’yi desteklemeyi sürdüreceğini söyledi.

Washington’da düzenlediği günlük basın toplantısında Suriye’deki gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayan Toner, YPG’nin IŞİD ile mücadeledeki etkisine dikkat çekerek, “Kuzey Suriye’de faaliyet gösteren Suriye Demokratik Güçleri kapsamında YPG’yi uzun süredir desteklemekteyiz. YPG, IŞİD ile mücadelede çok etkili oldu. Bunları birçok kez burada konuştuk. YPG IŞİD’i savaş alanından püskürtmede ve sonuçta onlar yok etmede çok etkin” dedi.

Türkiye, YPG’nin Menbiç’ten çıkarılmasını talep ediyor ve ABD’ye sık sık YPG ile olan işbirliklerini sonlandırma çağrısında bulunuyor. ABD, uzun süredir YPG’yle işbirliğini sürdüreceğini beyan ediyor.

Türkiye’nin YPG ile ilgili kaygılarını anladıklarını dile getiren Toner, “Ancak PKK ile YPG arasında bağlantı olduğu görüşüne saygıyla karşı çıkıyoruz” diye konuştu.

‘Antalya’da Mnbiç görüşüldü’

Türkiye, Rusya ve ABD genelkurmay başkanlarının Antalya’da yaptıkları görüşmede, daha etkin bir operasyon için yeni olanak ve olasılıkları değerlendirdiklerini belirten toner, “Görüşmede IŞİD’e karşı daha geniş bir savaş kapsamında Menbiç’teki durum da görüşüldü. Ayrıca PKK, El Kaide El Nusra Cephesi de dahil olmak üzere bölgedeki terör örgütleri ele alındı” dedi.