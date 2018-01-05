Bir karar daha: ‘ByLock’tan yargılanan gazeteci Ömer Faruk Aydemir’e beraat

İHA İstihbarat Şefi Ömer Faruk Aydemir, telefonunun isteği dışında ‘ByLock’a yönlendirildiği gerekçesiyle tahliye olmasından bir hafta sonra beraat etti.

Ankara başsavcılığı, 11 bin 480 kişinin iradesi dışında ‘ByLock’ sunucularına yönlendirildiğini belirlemiş, yaklaşık 1000 kişinin de haklarında başka delil yoksa tahliyesini talep edeceklerini bildirmişti.

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‘ByLock’a girmediği anlaşılan Aydemir, 10 Ağustos 2017’de tutuklandığı davada 29 Aralık 2017’de tahliye edilmişti. İHA şefi bugün yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

‘Mor Beyin mağduru’

İHA’nın haberine göre İstanbul 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya gazeteciyle birlikte avukatı Fatih Uzun katıldı.

Mahkeme başkanı, Aydemir’in telefonunun ‘Mor Beyin’ yazılımıyla yönelndirildiğini belirterek Ankara savcılığının listesinde gazetecinin de adının bulunduğunu hatırlattı.

Hakim, Aydemir’in OHAL KHK’larıyla kapatılan dernek üyeliği olmadığı tespit edildiğini, cep telefonu imaj incelemelerinin ise henüz tamamlanmadığını söyledi.

‘İhlas’ın FETÖ’ye karşı tutumu ortada’

Duruşmada savunma yapan Aydemir, 20 yıldır İHA’da çalıştığını belirterek şunları söyledi: “Çeşitli ülkelerde savaş muhabirliği yaptım. Çalıştığım kurumdaki şeflik pozisyonuna tırnaklarımla kazıyarak geldim. Her zaman İhlas camiası içinde bulundum, bu camianın FETÖ’ye karşı tutumu da ortadadır. Kesinlikle ByLock indirmedim ve kullanmadım. ByLock kullandığım iddiasıyla sarı basın kartımın iptal olduğunu öğrendim. Hemen savcılığa başvurup telefonumu teslim ederek incelenmesini istedim. Gözaltına alındığım tarihe kadar evimde bekledim.”

‘KPSS’den düşük not aldım’

İHA şefi, darbe girişimi gecesi bölgedeki muhabirlerin bir hareketlilik olduğunu bildirmesi üzerine ajansa gittiğini anlatarak şöyle devam etti: “15 Temmuz gecesi, muhabirimizin (çektiği) boğaz köprüsünde askerlerin teslim olma anını bizzat ben servis ettim. Bu görüntülerin darbenin bastırılmasında etkili olduğunu düşünüyorum. Yine Üsküdar’da çevik kuvvetteki görüntüleri de servis ettik. O geceyle ilgili çeşitli konferanslar verdim. Çalıştığım kurum tarafından ödüllendirildim. Ben üç kez KPSS sınavına girmiş ve 45-50 arası puan almış biriyim. Her türlü sınav sorusunu çalan bu yapıyla bağlantım olsa yüksek notlar alırdım.”

Sanığın savunmasının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın cep telefonu incelemelerinin tamamlanmasının beklenmesini istedi.

‘İşe dönebilir’

Mahkeme, Aydemir’in ‘ByLock’ listesinden çıkarıldığını, hakkında başkaca delil bulunmadığını, bir süre tutuklu kaldığını, çalıştığı iş yerinde işine son verildiğini, dava sonucuna göre işine başlamasının söz konusu olduğunu, iddianamenin ‘ByLock’ tespitine yönelik hazırlandığını, emniyette binlerce incelenmemiş dijital materyal bulunduğundan rapor beklenmesinin zaman alacağını belirterek savcılığın talebini reddetti.

Savcı Aydemir’in beraatine karar verilmesini ve sanıkta bulunan dijital materyallerin incelenmesinin ardından sanığa iadesini talep etti.

Mahkeme, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yargılanan Aydemir’in berattine karar verdi. Ayrıcı gazetecinin yurt dışı çıkış yasağı da kaldırıldı.