Bir Karaman polisiyesi: Garsona saldırıp dükkan sahibine silah doğrulttular

Karaman’da bir kokoreççiye giden polisler önce garsonu darp etti, ardından da dükkan sahibine saldırıp başına silah dayadı.

DHA’nın haberine göre Konya Emniyet Müdürlüğü Bosna Hersek Polis Merkezi’nde görevli komiser yardımcısı E.E., Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nde görevli özel harekât polisi B.Ş. ve Konya’da görevli iki meslektaşıyla birlikte memleketi Karaman’daki kokoreççiye 28 Ocak saat 23.00 sıralarında gitti.

Reklam

E.E. yemek yedikleri sırada garsonu yanına çağırarak “Neden bizimle daha çok ilgilenmiyorsunuz?” dedi, ardında da kulağını çektiği garsona tokat attı. Garson karşılık vermedi.

Dört polis yemekten sonra hesabı ödemek için kasaya gitti. Burada dükkan sahibi Fatih Taşkıran polislere “Elemanımızın bir kusuru mu oldu, neden tokat attınız?” diye sordu. Ancak E.E. dükkan sahibine de yumrukla saldırdı.

Taşkıran da kendisini korumak için polise vurdu. Polislerden biri kavgayı önlemeye çalıştı. Özel harekâtçı B.Ş., önce kavgayı ayırmak isteyen işyeri çalışanlarının arbedenin yaşandığı alana gelmesini engelledi, ardından da servis yapan garsona saldırdı.

Müşteriye de saldırdı

Saldırı sırasında komiser yardımcısı E.E. belindeki tabancasını çıkarıp Taşkıran’ın başına doğrulttu. E.E.’nin tabancayı çıkarması üzerine diğer müşteriler dışarı kaçtı. Kavga, içerideki bir polis memuru ve diğer çalışanlar tarafından güçlükle sona erdirildi.

Bir işyeri çalışanının dışarı çıkarmaya çalıştığı E.E., bu sırada önündeki bir müşteriye de tokat attı. İşyerinden çıkan E.E. ve diğer polisler, büfenin önünden ayrıldı. Olay, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Dükkan sahibi ceza bekliyor…

Karaman’da 4 polis, gittikleri kokoreççide kendileriyle ilgilenmedi diye öce garsonu tokatladı, sonra da işletme sahibini dövüp, başına silah dayadı. Polisler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı

Güvenlik kamera görüntülerinde olanlar çok net gözüküyor… pic.twitter.com/lY9o4fmjK5 — hayritunc (@hayriituncc) 3 Şubat 2018

Kokoreççideki diğer müşterilerin çağırdığı polis ekibi, dört meslektaşını ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. İfadeleri alınan polisler serbest bırakıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kokoreççi Fatih Taşkıran, polis memurlarından şikâyetçi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu tür kişilerin devleti temsil edemeyeceğini belirtmek istiyorum. O gün orada masum onlarca kişiye zarar verebilirlerdi. Bu kişilerden şikâyetçiyim. Beni maddi-manevi zarara uğrattılar. Bu kişilerin gerekli cezaları almalarını istiyorum. Ben dükkânımın karşısında bulduğum iki adet boş kovanı da karakola teslim ettim. Çünkü dışarı çıktığında havaya ateş açmış. Vatandaşları koruması için verilen silahı, vatandaşa doğrultanlardan şikâyetçiyim.”