Bir kanun teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi!

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanun teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi.

Fotoğraf: Reuters

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir Twitter’dan, “AKP ve MHP milletvekilleri şaşkın…” diye yazdı.

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odatv’ye konuşan Emir AKP’nin aksi bir tutum içinde bulunmasının ‘milli iradeye darbe olacağını’ belirterek, “Başa dönüldü. Tekrar getirmek isterlerse komisyondan başlayacak. Meclis başkan vekili de oylama yaptı ve sonucu kabul etti” ifadelerini kullandı.

Muhalefet OHAL dönemini hatırlatmıştı

Dün TBMM’de teklifle ilgili konuşan İYİ Parti Grup Başkan Vekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, 15 Temmuz’u anımsatarak, ‘bu olayın ardından iktidarın kamu hizmeti ve işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olunması şartı aramaya başladığını’ dile getirmişti.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki ise AKP’nin ülkeyi ‘OHAL kararnameleriyle yönettiğini, bu kararnamelerin zamanla yasalaşarak kalıcı hale geldiğini’ ifade etti.

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Teklifle, devlet memuru olmak isteyenler için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının şart haline getirildiğini, idareye ‘sınırsız bir yetkinin verildiğini’ belirten Tiryaki, HDP olarak bu adımı doğru bulmadıklarını belirtti.

Kararnamelerle on binlerce kamu çalışanının sorgusuz ve sualsiz bir şekilde işinden olduğunu ifade eden Tiryaki, ‘vatandaşın tehdit olarak görülmekten vazgeçilmesi gerektiğini’ dile getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, teklifin açıkça Anayasa’ya aykırı olduğunu öne sürerek, kabul edilmesi durumunda Anayasa Mahkemesi’ne taşınacağını belirtti.

Kaboğlu, teklifle masumiyet karinesinin ihlal edildiğini, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasıyla birtakım öznel değerlendirmelerin yapılabileceğini, bu nedenle vatandaşların kamu hizmetine atanmasının engellenebileceğini, bu durumun da Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu.

Kamu görevinde diploma ve liyakatin esas olduğunu anlatan Kaboğlu, düzenlemeyle bireylerin fişlenmesinin meşrulaştırıldığını öne sürdü.