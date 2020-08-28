‘Bir kadın’la yan yana oturmak istemeyen Ortodoks Yahudi iki adam yüzünden uçakta yer değiştiren yolcu dava açtı

İsrail ve Britanya vatandaşı bir kadın, havayolu şirketi Easyjet’e, bir uçuşta, uçaktaki Ortodoks Yahudi iki adamın isteği üzerine yer değiştirmek zorunda kaldığını gerekçe göstererek tazminat davası açtı.

Fotoğraf: Melanie Wolfson

38 yaşındaki Melanie Wolfson, Tel Aviv’den Britanya’nın başkenti Londra’ya uçarken en dindar grup olarak bilinen Ortodoks Yahudi iki adamın bir kadınla yan yana oturmayı reddetmesi üzerine yerini değiştirmek zorunda kaldığını söyledi.

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66 bin yeni İsrail şekeli (143 bin 752 lira) tazminat talep eden Wolfson, ayrıca, havayolu şirketinin, kabin ekiplerinin, yolculardan ‘cinsiyetleri gerekçe gösterilerek’ yer değiştirmesini istemesinin yasaklanmasını da talep ediyor.

Mahkemeye sunulan dava dilekçesine göre, Wolfson, geçen ekim ayındaki uçuşta koridorda bir koltuk için ekstra para ödedi. Ancak, yanındaki Ortodoks Yahudi baba-oğul bir kadınla yan yana oturamayacakları konusunda diretince kabin ekibi birkaç sıra öndeki bir adamla yer değiştirmesini istedi.

Bu talep karşısında kendisini aşağılanmış hissettiğini belirten Wolfson, İsrail’de yayımlanan Haaretz gazetesine şu açıklamayı yaptı: “Hayatımda ilk kez cinsiyetim nedeniyle ayrımcılığa uğradım. Aile mensuplarının veya arkadaşların bir arada oturması için gelen bir talebi anlayışla karşılarım ama kadın olduğum için yer değiştirmemin istenmesini hakaret kabul ederim.”

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Olumsuz yanıt verince, bir kabin memurunun yer değiştirmesi için ona sıcak bir içecek ikram etmeyi teklif ettiğini, birden fazla kabin memurunun ısrar ettiğini anlatan Wolfson, “Diğer yolcular seyrediyor kimse sesini çıkarmıyordu. Önce reddettim ama sonra baktım ki kalkış gecikecek kabul ettim” dedi.

‘İki ay sonra bir kez daha talep edilmiş’

Wolfson, dava dilekçesinde, iki ay sonra aynı havayolunun bir uçuşunda yine aynı talep geldiğini, bu kez kesin bir dille reddettiğini, onun yerine, onunla yan yana oturma istemeyen Ortodoks Yahudi iki adamın ön sıradaki kadın yolcularla yer değiştirdiğini de anlattı.

Wolfson, İsrail’de, yasaların, müşterilere din, ırk, siyasi görüş, cinsiyetleri gerekçesiyle ayrımcılığı yasakladığının altını çizdi. Hadise, uçak Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’ndayken yaşandığı için davaya İsrail mahkemesinde görülecek.

Easyjet’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Bu tür iddiaları çok ciddiye alıyoruz. Yasal süreç devam ettiği için yorum yapmamız uygun olmasa da hiçbir şekilde ayrımcılık yapmadığımızı ifade etmek isteriz.”