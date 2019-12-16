Bir kadının çığlığı: Sesimi ölmeden önce duyun, ölmek istemiyorum

Boşandığı eşinden sürekli ölüm tehditleri alan Zeliha Erdemir, sosyal medya paylaşımıyla yardım istedi. Erdemir, Facebook’tan “Sesimi ölmeden önce duyun. Ölmek istemiyorum. Adliye koridorlarında sürünmekten yoruldum. Çalışıp çocuğuma bakabilmek istiyorum” diye yazdı.

Fotoğraflar: Cumhuriyet

Cumhuriyet’ten Hilal Köse’nin haberine göre Didim’de ailesiyle yaşayan 32 yaşındaki Erdemir, 2016 yılında şiddet gördüğü eşi Cem Kara’dan boşandı. Bunun ardından Kara, görüşme bahanesiyle aldığı çocuğu kaçırdı, Erdemir 58 gün oğlunu aradı.

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Bu sürede yaklaşık iki ay tutuklu kalan Kara, kefaletle serbest bırakıldı. Mahkeme, en son 25 Kasım’da, çocuğunun okulunun önünde kadının karşısına çıkan Kara’nın üç ay boyunca Erdemir’e ve çocuğa yaklaşmasını yasakladı. Muhasebecilik yapan Erdemir, Kara’nın tehditleri yüzünden geçen hafta işinden çıkarıldı.

Kara’nın sosyal medya paylaşımlarından kadını açıkça ölümle tehdit ettiği görüldü.

Erdemir, şunları söyledi: “Çocuğumun da ailemin de, benim de can güvenliğimiz yok. 2011’den beri bana sistematik olarak fiziksel şiddet, hakaret ve tehditlerde bulunuyor. Didim Adliyesi’nde 46 şikayetime soruşturma açıldı ve herhangi bir sonuç alamadık. 2016’dan beri süren şiddet davam var. Hayatım altüst. En son çocuğumun okulununun önünde arabamın içindeyken arabam yumruklanarak ölüm tehditleri aldım. Adalet Bakanı’na sesleniyorum. Her ay düzenli olarak koruma tedbiri alabilmek için adliye koridorlarında sürünmekten yoruldum. Benim sesimi ölmeden önce duyun. Yardım istiyorum. Özgecan gibi ve Emine Bulut gibi olmak istemiyorum. Oğlum ilkokula gidiyor, pedagog yardımı alıyor. Evden çıkarken bana ‘Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın’ diyor. Girdiğim işlerden tehditler yüzünden çıkmak zorunda kalıyorum. Kimse sorumluluk almak istemiyor. Lütfen sesimi duyun.”