Bir kadını kolundan tutarak zorla araca bindiren kişiye çevredekiler müdahale etti

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde, bir kadını kolundan tutarak zorla otomobile bindiren kişiye çevredekiler müdahale ederek engel oldu.

Fotoğraf: DHA

Atilla Altıkat Caddesi’nde yaşananlar çevredeki bir binadan çekilen cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Bir kişi, cadde üzerinde tartıştığı kadını kolundan tutarak zorla biraz ileride park ettiği otomobiline bindirdi. Yoldan geçen sürücüler araçlarından inerek kadının yardımına koştu.

Çevredekilerin tepkisi üzerine kadını bırakan kişi, otomobiline binerek uzaklaştı. Kadın ise yaya olarak olay yerinden ayrıldı.