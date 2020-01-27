Bir kadını beş yıl süreyle ‘seks kölesi’ yapan adam insan kaçakçılığından yargılanacak

ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan Salvador Espinoza Escobar (48) bir kadını beş yıl süreyle ‘seks kölesi’ olarak alıkoyduğu gerekçesiyle geçen hafta tutuklandı. Geçen cuma hakim karşısına çıkan ve 100 bin dolar (594 bin 640 lira) kefaletle serbest bırakılan Escobar tutuksuz yargılanacak.

Fotoğraf: CNN International

Polis, ulusal insan kaçakçılığı ihbar hattı aracılığıyla elde edilen bilgi doğrultusunda Escobar’ın evine baskın yaptı. Escobar’ın Ocak 2015’ten beri ‘seks kölesi’ olarak evinde tuttuğu kadın kurtarıldı.

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Kimliği açıklanmayan kadın, yıllarca yardım beklediğini, kurtulmaya çalıştığını, yaralarını sarması zor olsa da özgürlüğüne kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi. Kadına psikolojik destek verilmeye başlanırken tutuklandıktan sonra kefaletle serbest kalan Escobar’ın insan kaçakçılığından yargılanacağı belirtildi.