Bir kadını 25 yerinden bıçaklayarak öldüren adam tutuklandı

Tekirdağ’da 72 yaşındaki Naciye Saygın’ı, 25 yerinden bıçaklayarak öldüren Fedai Kavrık, tutuklandı. Kavrık ifadesinde, Saygın’ın daha önce kendisine hakaret ettiğini öne sürerek, “Onunla konuşmak istedim. O anda kendimi kaybetmişim” dedi.

Fotoğraf: DHA

Tekirdağ’da, salı akşamı Naciye Saygın, merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Kuzey Ege Sokak üzerinde bulunan Umut Apartmanı’ndaki dairesine girerken, apartman girişinde 25 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

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Polis, yaptığı çalışmada şüphelinin Fedai Kavrık olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan Kavrık, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘Tasarlayarak canavarca hisle öldürmek‘ suçundan tutuklandı.

‘Bana hakaret etti’

Kavrık, emniyette verdiği ifadesinde, öldürdüğü Saygın’ı olay günü çay bahçesinde arkadaşlarıyla otururken gördüğünü belirterek şunları söyledi: “Bana daha önce arkadaşlarımın yanında hakaret etmişti. Bu konuyu konuşmak için evine gidip konuşmak istedim. Naciye Saygın apartmana giriş yaptığı sırada arkasından bende içeri girdim. Ancak o andan kendimi kaybetmişim. Ne yaptığımı olay yerinden ayrıldıktan sonra anladım.”