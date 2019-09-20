Bir kadın daha eski eş kurbanı oldu: Yüzüne kezzap atıldı

İktidarın hedefi ne Cumhuriyet’e kayyım atamak ne de kapatmaktı. O tarihte herkesin beklediğinin aksine gazeteye kayyım da atanmadı. İktidar için vakfın ‘güvenilir’ ellere teslimi yeterliydi. Bunun için de Vakıf yönetimi mahkeme kararıyla değiştirildi. Böylece iktidar amacına ulaştı.