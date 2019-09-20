Bir kadın daha eski eş kurbanı oldu: Yüzüne kezzap atıldı

Antalya’da, iki yıl önce boşandığı eşi Bünyamin Bardakçı’nın, yüzüne kezzap attığı Asiye Güzel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
DHA’nın haberine göre, Konya’da oturan otobüs şoförü Bardakçı ve Güzel, anlaşamadıkları gerekçesiyle 20 yıllık evliliklerini iki yıl önce bitirdi.
Sürekli şiddet gördüğü iddia edilen Güzel, eski eşinden uzaklaşmak için Antalya’nın Alanya ilçesine taşındı. Bir turizm tesisinde çalışmaya başlayan Güzel, eski eşi tarafından burada da rahatsız edilince, kent merkezine yerleşti.
Defalarca eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırtan Güzel, bir süre önce dini nikahla başkasıyla evlendi. Bunu öğrenen Bardakçı, mayıs ayında Konya’dan Antalya’ya gitti; sokak sokak aradığı Güzel’in ev adresini buldu.
1 Haziran sabahı Güzel’in Muratpaşa ilçesi Sedir mahallesinde oturduğu sokağa giderek beklemeye başlayan Bardakçı, işe gitmek için evden çıkan eski eşine arkadan yaklaştı; yüzüne kezzap atıp kaçtı.
Bardakçı tutuklanırken, vücudunun yaklaşık yüzde 60’ında yanık oluşan Güzel’in, tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde 2 Ağustos’ta yaşamını yitirdiği belirtildi.