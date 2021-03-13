Bir kadın cinayeti daha: Eşini tabancayla öldürüp kaçtı

Son günlerde sıklıkla gündeme gelen kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. İzmir’in Bornova ilçesinde eşi tarafından silahla vurulduğu öne sürülen kadın hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Ümit Mahallesi’nde yaşayan 34 yaşındaki Hüseyin T., bugün saat 16:00 sıralarında 30 yaşındaki eşi Hüsna T.’ye tabancayla ateş etti.

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Hüseyin T. kaçarken, silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan üç çocuk annesi kadın kurtarılamadı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, Hüsna T.’nin daha önce eşiyle tartıştıktan sonra gittiği babasının evinde bir süre kaldıktan sonra geri döndüğü öğrenildi.

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Hüseyin T.’nin ise çeşitli suçlardan kaydının olduğu belirtildi.