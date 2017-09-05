Bir izmarit 120 futbol sahası büyüklüğünde sarıçam ormanı yaktı

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Bolu’daki sarıçam ormanı yangınında yaklaşık 150 hektarlık (120 futbol sahası) büyüklüğündeki alan küle döndü.

Göynük ilçesindeki İbrahimözü köyü Safranlar Mahallesi Doğanderesi Mevkii’nde 3 Eylül’de akşam saatlerinde yangın çıktı.

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Yangın, aynı gün söndürülürken, soğutma çalışmaları sürerken dün öğle saatlerinde yeniden yangın çıktı.

Bolu Valisi Aydın Baruş, yangının yeniden kontrole alındığını, bölgede söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yangına 40 itfaiye aracı ve arazöz, 11 de iş makinesiyle müdahale edildiğini anlatarak Baruş, şöyle devam etti: “Şu anda maalesef tahmin ettiğimiz kadarıyla 150 hektar kadar bir alan tahrip oldu. Bölgede yoğun çalışmalar devam ediyor. Rüzgar durumundan başka alanlara sıçrayabilir. Bu nedenle soğutma çalışmaları devam edecek. Bu (dün) gece ümidimiz olumsuz bir gelişme olmaması. Günlerce soğutma çalışmaları sürecektir. Burada çevrede yerleşim yerleri de var. Şimdiye kadar herhangi bir eve ya da kümes hayvancılığı tesislerine yangın sıçramadan önlendi. Umarım vatandaşlarımız herhangi bir zarar görmeden bu yangın olayını atlatırız. Bütün amacımız burada yangının 150 hektar alanın dışına taşmaması.”

Yangın izmaritten

Baruş, yangının yoldan geçen bir kişinin attığı sigara izmariti nedeniyle yangının meydana geldiğini tahmin ettiklerini belirterek, “Maalesef gördüğünüz gibi ufak bir ihmalkarlık nelere mâl oluyor… Kesinlikle arazide yanıcı bir madde bırakmamamız gerekiyor. Bir ihmalkarlık katillikle sonuçlanan bir olay doğuruyor. Bu bir katilliktir. Buranın içerisinde bu kadar emek var. Yetiştirilen ağaçlar kül oluyor ve bu kadar alanda yabani hayat da yok oluyor” diye konuştu.