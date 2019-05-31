Bir iyi bir kötü haber: Dış ticaret açığı yüzde 55 azaldı ama bu hep krizlerde oluyor

Türkiye’nin dış ticaret açığı nisanda yüzde 55.6 azalarak 2 milyar 982 milyon dolara geriledi. Bu, Türkiye’nin ticaretten para kazandığını işaret etmekle birlikte bu veriler daha önce kur krizlerinin yaşandığı dönemlerle örtüşüyor.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre nisanda 14 milyar 480 milyon dolarlık ihracat yapılırken, 17 milyar 462 milyon dolarlık ithalat yapıldı. İhracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.6 artarken, ithalat yüzde 15.1 azaldı. Bu rakamlar geçen yılla kıyaslandığında, dış ticaret açığının yüzde 55.6 düşüşle 2 milyar 982 milyon dolara gerilediğini gösterdi.

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Ticaret hacmi düştü

Bununla birlikte dış ticaret hacmi Nisan 2018’e göre yüzde 7.2 daralarak 34 milyar 423 milyon dolardan, 31 milyar 942 milyon dolara geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1.5 artarken, ithalat yüzde 17.9 azaldı.

Para girişi olumlu ama aslında krizi işaret ediyor

Dış ticaret girdisi Türkiye’ye para girişi olması bakımından olumlu görülmekle birlikte, bu gelişme artan dolar kuru nedeniyle yurt dışından alım gücünün düşmesine bağlı olduğu için ekonomistlere göre bir krizi işaret ediyor.

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Kriz dönemlerine ilişkin dış ticaret verileri şöyle:

– 1994 krizi döneminde Mart 1995’te 4.2 milyar dolar fazla

– 1998-99 krizinde, Mart 1999’da 4.4 milyar dolar fazla

– 2001 krizinde, Ocak 2002’de 4.5 milyar dolar fazla

– 2008 küresel krizinde, Ekim 2009’da, cari açık bir yılda eriyerek 47 milyar dolardan 9.9 milyara gerilemişti.

İhracat kime, ithalat kimden?

Nisanda ihracat 1 milyar 243 milyon dolar ile en fazla Almanya’ya yapılırken, bu ülkeyi 819 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 777 milyon dolar ile İtalya, 754 milyon dolar ile Irak takip etti.

Nisanda 1 milyar 861 milyon dolar ile Rusya en çok ithalat yapılan ülke oldu. Rusya’yı sırasıyla 1 milyar 458 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 454 milyon dolar ile Almanya ve 925 milyon dolar ile ABD izledi.