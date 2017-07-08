Bir itiraz da Demirkol’dan: Bu çocuklar istese de saçını kesemezsin kardeşim

Galatasaray’da bir gelenek halini alan A takıma çıkan futbolcuların saçlarının ‘ağabeyleri’ tarafından tıraş edilmesine bir itiraz da Fanatik yazarı ve NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol’dan geldi.

‘İstese de dokunamazsın’

NTV Spor canlı yayınında “Yasal olarak çocuklar, dokunamazsın” diyen Demirkol şöyle devam etti: “İstese de dokunamazsın. Tamam ağabey kes dese bile saçını kesemezsin kardeşim. Böyledir bu iş. Dolayısıyla bunlardan vazgeçmek…. Biliyorum, ‘Ya bu gelenek aağabey, niye böyle diyorsun’ diyecekler. Biz buradan, onun onda ne yarattığını bilemeyiz. Gelenek, peki bugüne kadar bu gelenekten ne fayda sağladın? Sabri, Arda, başka? Bunlardan vazgeçmek lazım. İçinde bulunup farketmediğimiz bazı adetler, adetlerimiz, çok da sarılacak adetler olmayabilir. Bunları değiştirmekte fayda vardır.”

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